Diva La Kruttke: It's Showtime

Endlich! Die Diva La Kruttke betritt die Bühne. Schon der stolze Gang, der Glamour, die Grazie mit der sie sich bewegt, verzaubert das Publikum von der ersten Sekunde an. Und dann legt sie los: Ihre Lieder und Kuriositäten zum Lachen, Grübeln und Heulen enthalten Weisheiten einer selbst ernannten Diva. Ob Parteigründung, Zahnarztbesuch oder Schlampenverein – Diva La Kruttke reißt die Zuschauer hinein in Ihre ureigenste Welt. Sie wirbelt in rasantem Tempo von einer brillanten Neuinterpretation weltbekannter Hits und Evergreens zur nächsten und präpariert das Publikum für eine gemeinsame Welttournee. An diesem Abend verschmelzen Glamour und Comedy zu einer neuen Einheit: Glamody! Und jeder spürt, dass nur ganz wenige Schritte diese wahre Diva davon trennen, die Weltbühne der großen Stars und Show-Legenden zu betreten! Die alten Diven sind tot – es lebe Diva La Kruttke!