DocStefan - Tierische Erste Hilfe für Hunde und Katzenbesitzer

DocStefan alias Dr. Stefan Oetjen, Tierarzt und Chiropraktiker für Hunde, hat in seinen mehr als 30 Berufsjahren schon so einiges gesehen und fühlt sich immer wieder bestätigt in seinem Motto: Es gibt nix was es nicht gibt! In seiner Zeit in Hamburg, in der schon Hans Meiser mit der Sendung Notruf sowie das Management von Wolfgang Fierek (Tierarzt Dr. Engel) auf den gebürtigen Bremer aufmerksam geworden sind, entwickelte er einen Erste Hilfe Kurs für Fellnasenbesitzer. DocStefan liegt es am Herzen, ein breites Basiswissen zum Thema Erste Hilfe einem jeden Hunde[1]und Katzenbesitzer zu vermitteln – denn nicht immer und sofort ist ein Gang zum Tierarzt/ärztin erforderlich. Jetzt veranstaltet er ein interaktives 2 ½ stündiges Abendprogramm in lockerer und lustiger Atmosphäre mit Tipps und Tricks zu fast allen Fragen rund um die „tierische“ Erste Hilfe – von Atmung, Herz, Kreislauf, Verletzungen, Verbrennungen, Hitzschlag, Insektenstiche, Vergiftung, Erbrechen, Durchfall, Verbände anlegen uvm. ist alles dabei – verpackt mit Anekdoten aus dem Berufsleben von DocStefan, Infotainment auf Neudeutsch. Mit dabei Loula, eine 8-jährige Mischlingshündin, die mit stoischer Gelassenheit einige Demonstrationen auf der Bühne über sich ergehen lassen wird. Seid dabei am 30.06. im Bürgerhaus Stollwerck – DocStefan und Loula freuen sich auf Euch. Nach dem Event steht DocStefan für weitere Fragen zur Verfügung, gerne auch bei einem Glas Wein, Bier, oder was auch immer.