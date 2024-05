Dominic Jozwiak - Live

Der in Berlin geborene Sohn zweier polnischer Einwanderer begann seine Comedy Karriere, indem er eigene Shows im Keller einer Berliner Kneipe veranstaltete. Mehrere Jahre spielte er in diversen Underground Shows Berlins. Bekannt wurde er durch Tiktok und Instagram. Vor allem beliebt sind seine Publikumsinteraktionen. Jetzt geht er endlich auf Preview Tour, und bereitet sich somit auf seine große Solo Tour vor. Die Show besteht aus einer Mischung aus vorbereiteten Programm, und Publikumsinteraktionen (Crowd Work), alles was dabei entsteht ist echt und spontan.