Eine perfekte Kombination: Julien Temple (THE GREAT ROCK ‚N‘ ROLL SWINDLE), der filmische Chronist der Punkgeneration, nimmt sich in seinem neuesten Doku-Meisterwerk Shane MacGowan an, ehemals Frontmann der Pogues – eine Band, die Punk und irische Folksmusik wie keine andere verbunden hat.

Dokumentarfilm, UK, IRL 2020, Dauer ca. 119 min., FSK 12