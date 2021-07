Fledermäuse sind Säugetiere, die fliegen können. Sie sind bedroht, weil es leider immer weniger Insekten gibt. Der Adenauer Weiher ist ein kleines Paradies für Fledermäuse in der Stadt. Hier liegt genügend Totholz im Wald, wo Insekten wohnen. Hier erleben wir mitten in der Stadt ein beeindruckendes Naturereignis. Im Rahmen von „Urlaub in Köln“

12/8€