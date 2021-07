Gisbert zu Knyphausen & Kai Schumacher

Franz Schubert war der große Singer/­Songwriter des 19. Jahrhunderts. Er schrieb nicht für die vornehmen Konzertsäle, sondern für kleine Kreise. Viele Themen, die Schubert in seinen späten Liederzyklen anstimmt, sind gänzlich von heute: die Angst vor dem Unbehausten, die Sehnsucht nach Menschlichkeit, der Widerstand gegen die Normen des Establishments. Wenn Gisbert zu Knyphausen Schuberts Lieder neben seine eigenen stellt, dann werden die Parallelen sofort hörbar. Kai Schumacher am Flügel, Gisbert zu Knyphausen an Akustik-Gitarre und Mikrofon und Franz Schubert in den Herzen – am Ende des Abends weiß man gar nicht mehr so richtig, welches Stück da nun eigentlich von wem war.