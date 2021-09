Gregor McEwan

Auf der Tour wird der Singer- / Songwriter die Songs seines neuen Albums (Label: Stargazer Records / Broken Silence / The Orchard) präsentieren, dass er Anfang nächsten Jahres herausbringen wird. Mit Veröffentlichung des Longplayers schließt sich ein kreativer Zyklus, wie er in der Musikbranche dieser Tage äußerst selten anzutreffen sein dürfte: eine EP Quadrologie, die thematisch an die vier Jahreszeiten angelehnt sind. Die vier einzelnen EPs werden in ihrer Gesamtheit das Album bilden.