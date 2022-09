Was ist dem Menschen die Pflanze? Die Ausstellung „Grüne Moderne. Die neue Sicht auf Pflanzen“ führt zurück ins frühe 20. Jahrhundert und fragt nach der Darstellung der Pflanze in der Bildenden Kunst, ihrer Betrachtung in der Botanik und Gesellschaft allgemein. Denn so nüchtern Topfpflanzen im Bild auf den ersten Blick aussehen mögen, so sachlich sich botanische Berichte lesen, erzählen sie immer auch von den Widersprüchen, Ängsten, Sehnsüchten und Ideologien der Moderne. 17.9.2022-22.1.2023. Di-So, Feiertage 10-18h, 1. Do im Monat 10-22h, Eröffnungsfeier Fr 16.9., 19h