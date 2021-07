Hätz vun Kölle wird Historische Mitte

Rund um den Dom die Aufenthaltsqualität verbessern, Passant*innen den Straßenraum zurückgeben, Hauptbahnhof und Altstadt fußläufig ebenerdig verbinden, das ist mit der neu gestalteten Tunnelpassage „Am Domhof“ ein Stück Wirklichkeit geworden. Der Kurt-Hackenberg-Platz, besser bekannt als Vorplatz der Philharmonie, besticht mit seinen auffälligen Sitzelementen, den Japanischen Schnurbäumen und dem besonderen Trinkbrunnen - und hat dieses Jahr beim Kölner Architekturpreis eine Anerkennung erhalten. Ein Schwergewicht in der spannenden Diskussion um die engere Domumgebung sind die geplanten neuen Baukörper am Roncalliplatz, das Stadtmuseum künftig am Dom? Im Rahmen von „Urlaub in Köln“.

