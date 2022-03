Harald Naegeli in Köln - Sprayer und Zeichner

Harald Naegeli (*1939) kam Anfang der 1980er-Jahre nach Köln: Bei nächtlichen Streifzügen traf er hier auf Sichtbeton-Bauten der Nachkriegsmoderne sowie auf das historische Erbe der Stadt. Der Anblick regte ihn zu „zauberhafter Poesie“ in Form von Graffiti in Tiefgaragen, auf Brückenpfeilern, Hauswänden und Kirchen an. Die Ausstellung untersucht das Spannungsverhältnis zwischen der Domstadt und dem Künstler, der zu den ersten Street-Art Künstlern Europas zählt. Ausstellung vom 9.3. bis 12.6. Di-So 10-18h, Do 10-20h, 1. Do im Monat 10-22h, 6/3,50€.