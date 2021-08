Ulrike Oeter und Michael Wittassek: Fernste Nähe

Ulrike Oeters und Michael Wittasseks Zugang zum Thema des XIV. Forum Ostwest „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ entsteht über die intensive Auseinandersetzung mit zwei Menschen und deren Leben und Wirken. So nimmt Ulrike Oeter die deutsch-jüdische Dichterin Else Lasker-Schüler in den Blick, während sich Michael Wittassek mit dem französisch-litauischen Philosophen und Autor Emmanuel Levinas beschäftigt. Eröffnung Do, 19.8., 19.30h. Bis 3.10.