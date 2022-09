Hier & Jetzt im Ludwig: Antikoloniale Eingriffe

Das achte Projekt der Ausstellungsreihe „Hier und Jetzt im Museum Ludwig“ unternimmt einen antikolonialen Streifzug durch die ständige Sammlung. Zusammen mit den KünstlerInnen Daniela Ortiz (*1985 in Peru), Paula Baeza Pailamilla (*1988 in Chile), Pável Aguilar (*1989 in Honduras) und Paloma Ayala (*1980 in Mexiko) wird mit kritisch-neugierigem Blick auf künstlerische Positionen aus Lateinamerika geblickt. Welche lateinamerikanischen KünstlerInnen finden sich in der Sammlung? Wie reproduzieren KünstlerIinnen der Klassischen Moderne – also in der Regel aus Europa – den exotisierenden Blick auf den globalen Süden? Welche Werke gilt es kritisch zu hinterfragen, welche bieten Gegenmodelle an? 8.10.2022-5.2.2023, Di-So 10-18h, Do 10-20h, 1. Do im Monat 10-22h