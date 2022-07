Mit The White Screen und Ryskinder konnten wir zwei Musik-Acts gewinnen, die fest in den regionalen Szenen von Tel Aviv und Berlin verankert sind und mit ihrem ganz besonderen Mix aus modernen Sounds und hebräischem Gesang für die aktuelle Entwicklung der israelisch-jüdischen Popkultur stehen. Die Israelische Klubnacht entsteht in Kooperation mit c/o pop und Popanz productions.