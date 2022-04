Joanna Stange: „Lots of legs“

Die Ausstellung zeigt großformatige Ölbilder der letzten vier Jahre. Während der Ausstellungsdauer können die Besuchenden Gebote für die Bilder abgeben. Anfang Mai werden alle Mitbietenden informiert. 20% des Verkaufsgewinns gehen an die Frauenrechtsorganisation medica mondiale e.V., die sich für Frauen und Mädchen in Kriegs- und Krisengebieten einsetzt. Die Ausstellung ist spielerisch konzipiert. Täglich um 19h ist es zudem möglich, die Arbeiten interaktiv mit einer UV-Licht Taschenlampe zu erkunden. Das Schwarzlicht verändert die Malerei grundlegend und suggeriert eine zweite Wirklichkeit. Vernissage Do 21.4., 18h. Bis 1.5. Täglich. 16-20h.