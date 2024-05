Jörg Achim Keller King Georg 12

DrumDrums & Arrangements: Jörg Achim Keller, Alto Sax 1: Heinz Dieter Sauerborn, Tenor Sax 2: Paul Heller, Tenor Sax 3: Andi Maile, Trp 1: Wim Both, Trp 2: Ruud Breuls, Trb 1: Günter Bollmann, Trb 2: Uli Plettendorff, Tenorhorn: Jürgen Neudert, Tuba: Richard Hellenthal, Bass: Ingo Senst, Piano: Billy Test "DREAMBAND!“ – mit diesem Wort beschrieb er vor 2 Jahren die handverlesene Besetzung seiner KING GEORG 12 vor der Premiere – bevor dann die Pandemie diesem spannenden Projekt nach nur einem Auftritt ein jähes Ende bereitete. Nun wird die Konzertreihe endlich wieder aufgenommen, beginnend am Mittwoch, 21.9.2022. Der Arrangeur und langjährige Chefdirigent der Big Bands des hr und NDR wird für die monatlichen Konzerte der Band regelmäßig neue Musik schreiben, die immer am dritten Mittwoch eines Monats von diesem All-Star-Ensemble des deutschen Big Band Jazz uraufgeführt wird. Originalkompositionen und Bearbeitungen von Standards, die Platz für die hervorragenden Solisten des Ensembles lassen, in denen sich die swingende Rhythmusgruppe frei entfalten kann und in deren Ensemblesound sich die Energie einer Big Band mit der Flexibilität einer Combo, die Schärfe der heißesten Bands mit der samtigen Geschmeidigkeit der coolsten verbindet. A new sound is born!