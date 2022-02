Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus, der Zentralrat der Juden in Deutschland und die Initiative kulturelle Integration hatten 2020 den bundesweiten Fotowettbewerb mit dem Titel »Zusammenhalt in Vielfalt – Jüdischer Alltag in Deutschland« ausgelobt. Ziel des Wettbewerbs war es, die Lebendigkeit und Vielfalt jüdischen Lebens in Deutschland zu zeigen und den Zusammenhalt zu stärken. Aus insgesamt 654 eingereichten Fotos hat eine unabhängige Jury zehn Fotos prämiert, die seit Juni 2021 als Wanderausstellung durch die Bundesrepublik reisen. Bis 7.3. tägl. 10-18h