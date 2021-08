Kölner Presseclub: Traum oder Trauma?

Die Kölner Innenstadt nach Lockdown und in der Pandemie. Ein Gespräch mit Annett Polster (Geschäftsführerin Stadtmarketing Köln), Henrik Hanstein (Geschäftsführender Inhaber des Kunsthaus Lempertz) und Stephan Braunfels (Architekt und Stadtplaner). Moderation: Peter Pauls (Vorsitzender Kölner Presseclub e.V. und Journalist).

Im Anschluss an die Veranstaltung lädt der Kölner Presseclub e.V. zu einem Umtrunk ein. Es wird auf die Ehrenvorsitzende Hildegard Stausberg angestoßen. Angesichts der derzeitigen Corona-Hygieneverordnungen "Einlass für Getestete, Geimpfte nud Genesene" wird um eine schriftliche Anmeldung mit Angabe der Telefonnummeru nd Adresse per Mail an info@koelner-presseclub.de gebeten. Eintritt ist ab 19h möglich. Es wird eine feste Sitzordnung geben.