Karol G – Mañana Será Bonito Tour

Karol G - MAÑANA SERÁ BONITO TOURMit Konzerten in Zürich, Köln und BerlinDer preisgekrönte internationale Superstar Karol G hat ihr lang erwartetes Live-Debüt in Europa angekündigt: Im Juni und Juli 2024 präsentiert sie ihre MAÑANA SERÁ BONITO TOUR in europäischen Arenen und Stadien. Die von Live Nation produzierte 10-tägige Tournee durch neun Länder beginnt am 8. Juni im Hallenstadion in Zürich. Es folgen Auf-tritte in Köln, Amsterdam, London, Paris, Mailand, Antwerpen, Berlin und Lissabon, ehe die Tour am 20. Juli im ikonischen Santiago Bernabeu Stadium in Madrid endet. Zuvor ab-solviert Karol G eine 27-tägige Konzertreise durch 14 Städte in Lateinamerika, darunter Kolumbien, Mexiko, Peru, Chile, Argentinien und Brasilien.Die Tour-Ankündigung markiert das Ende eines historischen und rekordverdächtigen Jahres für Karol G, in welchem sie die Welt im Sturm erobert hat. Als erste weibliche Künstlerin erreichte sie mit einem spanischsprachigen Album Platz 1 der Billboard Top 200 und er-wirtschaftete innerhalb von nur 18 Showterminen 145 Millionen US-Dollar mit 843.000 ver-kauften Tickets. Karol G landete auf dem 3. Platz der Top Latin Artists Charts von Bill-board und feierte kürzlich in ihrer Heimatstadt Medellin das MAÑANA SERÁ BONITO FEST. Bei dem Festival mit knapp 95.000 Besuchern traten Gäste wie Becky G, Feid, Peso Pluma, Romeo Santos und Tiësto auf.Karol brach nicht nur Streaming- und Tour-Rekorde, sondern dominierte auch die Bühnen bei Festivals wie dem Lollapalooza und räumte diverse Auszeichnungen bei den Billboard Music Awards 2023 sowie den VMAs ab. Im letzten Monat war Karol G bei den 24. Latin GRAMMY Awards in Sevilla äußerst erfolgreich und gewann die begehrtesten Preise der Nacht: „Album des Jahres“, „Best Urban/Fusion Performance“ sowie „Best Urban Music Album“. Im Juli brach der Superstar den Konzertbesucherrekord von TODAY am Rockefel-ler Plaza und zog insgesamt über 15.000 Fans an.Karol G ist eine mehrfach mit Platin ausgezeichnete, weltweit erfolgreiche Künstlerin, eine internationale Ikone der Popkultur und führende Größe in der lateinamerikanischen Musik. Die fünffache Latin GRAMMY®-Gewinnerin und Empfängerin von 199 Diamond-Zertifizierungen der RIAA in den USA ist eine Topseller-Künstlerin mit über 77 Milliarden Streams. Bekannt für ihre Fähigkeit, Rekorde zu brechen, wurde Karol die erste Künstle-rin, die mit einem spanischsprachigen Album auf Platz 1 der Billboard 200 debütierte. Sie brach den Rekord für das erfolgreichste Latin-Album einer weiblichen Künstlerin nach den ersten Streams auf Apple Music und hatte das größte Debüt aller Zeiten für ein spanisches Album einer lateinamerikanischen Künstlerin auf Spotify. Auf YouTube ist sie die meistge-klickte Künstlerin in 2023 mit über 990 Millionen Aufrufen allein in diesem Jahr. Laut Pol-lstar absolvierte sie die erfolgreichste Nordamerika-Tour aller Zeiten einer lateinamerikani-schen Künstlerin und platzierte sich und ihre „$trip Love Tour“ damit auf Platz 10 der er-folgreichsten Musiktouren weltweit.