Kinderkonzert - Riesenfete mit Klavier und Trompete! - Moderation: Malte Arkona

Wir feiern mit euch eine große Sause ohne Pause, mit zwei gut gelaunten musikalischen Freunden: Trompete und Klavier. Was die zusammen so alles können … eine echte Session von Mozart bis Gershwin, von Beethoven über Arutiunian bis zum berühmten »Dschungelbuch«. Die Kölner Philharmonie wird zur Jazzbar, zum alten Ägypten und zur glanzvollen Klassikbühne. Simon Höfele gibt als King Louie den Ton an – oh, dubiduuuu!! – Elisabeth Brauß saust über die Klaviertasten und Malte Arkona wird zum Zeremonienmeister. Auch das Publikum ist Teil der Musik und gibt den richtigen Beat.