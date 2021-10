Modern und stilvoll präsentiert sich der maritime Weihnachtsmarkt vor malerischer Kulisse direkt am Rhein mit 70 Ständen in schneeweißen Pagodenzelten, die wie Schiffsegel anmuten. Hochwertige Ware und Kunsthandwerk, Programm und Kulinarisches aus aller Welt, leckerer Winzerglühwein am großen echten Dreimaster-Holzschiff. Ö: So-Do 11-21h, Fr+Sa 11-22h. Totensonntag erst ab 18h. Bis 23.12.

Eintritt frei