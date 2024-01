Kölner Rosenmontagszug

Unter dem Motto „Wat e Theater – wat e Jeckespill“ startet der Rosenmontagszug als Höhepunkt des Straßenkarnevals in diesem Jahr wieder von der Severinstraße aus und zieht mit zahlreichen Mottogruppen sowie den Traditionskorps und dem Dreigestirn durch die Innenstadt. Der Zugweg: Severinstraße – Löwengasse – Weberstraße – Follerstraße – Mathiasstraße - Mühlenbach - Hohe Pforte - Hohe Straße – Schildergasse - Neumarkt - Apostelnstraße - Apostelnkloster - Mittelstraße - Rudolfplatz - Hohenzollernring - Friesenplatz - Magnusstraße - Zeughausstraße – Burgmauer - Neven DuMont Straße - Breite Straße - Tunisstraße - Glockengasse - Brückenstraße - Obenmarspforten - Quatermarkt – Kleine Sandkaul - Augustinerstraße - Heumarkt - Unter Käster - Alter Markt - Bechergasse - Am Hof - Wallrafplatz - Unter Fettenhennen - Kardinal-Höffner-Platz - Trankgasse - Bahnhofsvorplatz - Domprobst-Ketzer-Straße - Marzelenstraße Kreisverkehr Südseite - An den Dominikanern - Unter Sachsenhausen - Kattenbug - Zeughausstraße