Gemeinschaftsausstellung des Teams der Galerie Kunstmeile Buchforst. Vernissage So 7.8., 15-18h. So 14.8., 15-18h Versteigerung von „90 Kunstwerken“ zum 90. Stadtteilgeburtstag. So 21.8. 15-18h Stand am Stadtteilfest Buchforst und normaler Öffnungstag. Bis 28.8.