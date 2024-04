„Kunst ist das Programm!“

Alfred Salmony (1890-1958) war in der Zeit der Weimarer Republik der erste Stellvertretende Direktor am Museum für Ostasiatische Kunst Köln. Vor dem Nationalsozialistischen Regime floh Salmony 1933 über Frankreich nach Amerika. Ausstellung und deutsch-englische Monographie beleuchten zum ersten Mal Alfred Salmonys fachlichen Werdegang in Deutschland und die Sammlungsgeschichte des Hauses in den Jahren der Weimarer Republik. Eröffnung 9.5. Bis 3.11. Di-So 11-17h