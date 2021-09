Zum 19. Mal findet die, als kulturelles Herbst-Event fest etablierte, Kunstmeile in Köln-Sülz/Klettenberg für die Dauer von zwei Wochen - vom 23.10. bis zum 07.11. - statt. An ca.50- 60 Ausstellungsorten präsentieren die Künstler ihre vielschichtigen Werke zum Thema in Einrichtungen und Institutionen im Kölner Veedel Sülz-Klettenberg.