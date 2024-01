Kunstspäti – What do you meme? Die Kunst des Mittelalters

Unter dem Motto „What do you meme? Die Kunst des Mittelalters“ legen jungekunstfreunde und job&kunstfreunde in ihrem ersten Kunstspäti des Jahres 2024 den Fokus auf dieses popkulturelle Phänomen. Gemeinsam wird in spannenden Kurzführungen die mittelalterliche Sammlung des Wallraf entdeckt. Sie gehen der Frage nach, warum sich die Kunst des Mittelalters eigentlich so gut für Memes eignet und was ihren Humor so zeitgeistig macht. Eintritt: Mitglieder der freunde frei, Gäste 9€, ermäßigt 5€