Komm‘ mit an Bord und mach‘ dich bereit für eine unglaubliche Reise im verrückten Klub Domhof durch die Galaxien der elektronisch angehauchten Popmusik! Erlebe mit DJ Pelevision eine glitzernde Nacht voller Disco-Grooves, House-Beats, Funky Rhythmen im Sternenstaub vereint mit funkelnden Pop-Perlen, Remixen & Mashups der 70er, 80er und 90er und aktuellen Hitraketen. Die nächste losgeTanzt 40+ Party im Klub Domhof steht bevor! Die Location besticht durch eine einzigartige Symbiose aus Klassik und Moderne und bietet mit direktem Blick auf den Dom ein blühendes Panorama der besonderen Art. Verpasse nicht diese Gelegenheit, Dich mit Gleichgesinnten aus dem gesamten Kosmos zu treffen, denn das Universum ist auf unserer Seite, wenn wir auf der Milchstraße tanzen und klönen. Also zieh‘ Dein intergalaktisches Outfit an und bring‘ Deine heißesten Dancing Shoes mit für eine Nacht voller magischer Momente und pulsierender Vibes. Beginn: 21:00 Musik: Disco, House, Funk, Pop, Remixe & Mashups der 70er, 80er & 90er, aktuelle Hits DJ: Pelevision