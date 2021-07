Mittelalter für Pänz mit Klappmaulpuppe Ara

In der Zeit des Mittelalters lebten in Köln 40.00 Männer, Frauen und Kinder. Damit war Köln eine der größten Städte des römisch-deutschen Reiches, Handelsmetropole, Freie Reichsstadt, Pilgerziel. Aber wie lebte man in dieser Zeit in Köln? Hinter der großen Stadtmauer mit zwölf Toren und zwölf Türmen. Reiche Kaufleute und Handwerker stritten sich hier mit dem Erzbischof um die Macht. Über den Rhein kamen große Segelschiffe von der Nordsee herunter und brachten Waren aus der ganzen Welt. Die Pilger kamen wegen der heiligen drei Könige und all der anderen Heiligen. Wie es damals in Köln war, erfahrt ihr auf dem Rundgang durch die Altstadt. Der außerirdische Ara freut sich schon auf die mittelalterlichen Geschichten. Im Rahmen von „Urlaub in Köln“

12/8€