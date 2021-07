Neuehrenfeld: Zwischen Colonius, Siemensareal und Herkulesberg

Stadtgeschichte(n) in und um Ehrenfeld: Die wachsende Großstadt und veränderte Nutzungsansprüche zeigen sich aktuell besonders stark zwischen Alt- und Neuehrenfeld. Ein Funkturm unter Denkmalschutz? Der Siemens- Verwaltungsbau frei zum Abschuss? Wirklich keine Alternativen? Wie Vergangenheit und Zukunft "schön" miteinander verklammert wurden und werden, will dieser Rundgang sichtbar machen. Zwischen Hochhäusern in blau-orange, einem besonderen Berg und wunderschönen Bürgervillen - diese Tour möchte aufzeigen, wie schön Großstadtoasen sein können.

10/8€