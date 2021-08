Open Deck Music Days: I´ll tell you about Punk Rock & Tanzklub Ost

Zunächst kommt es bereits am frühen Nachmittag zur Auferstehung der legendären „I´ll tell you about Punk Rock“. Das „etwas andere“ Format der beiden Kölner David Hasert & Dirk Sid Eno sorgte Anfang der Zehner Jahre für reihenweise offene Münder und verdutzte Gesichter im Subway oder der Arty Farty Gallery. Direkt im Anschluss und ohne Pause übernehmen die Jungs von „Tanzklub Ost“.