José Díaz de Léon &Fréderik Köster

Das Duo um den Gitarristen José Díaz de León und dem Trompeter Frederik Köster präsentiert am Valentinstag eine besondere Auswahl von Stücken aus dem Great American Songbook die das menschlichsten aller Themen verarbeiten, die Liebe in all ihren Facetten. Ohne dem Kitsch zu verfallen aber dennoch mit höchstem grad an Aufrichtigkeit, bilden die beiden Ausnahmemusiker einen musikalischen Dialog welcher der uralten Weissheit „eins plus eins ist eins“ unterliegt. Hierbei sind die Interaktion, die Spontaneität, die experimentelle Spielfreude aber vor allem das Aufeinander Achten oberstes Gebot um dieses Ziel zu erreichen. Es wird ein wahrhaftig romantischer Abend der extraklasse mit höchstem grad an Einfühlsamkeit, Leidenschaft, Virtuosität und Zauber. José Díaz de León – Elektrische Gitarre, Akustische Gitarre & Gesang, Frederik Köster – Trompete, Flügelhorn, Gesang.