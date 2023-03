Kunterbuntes Ferienprogramm. In der ersten Woche (3.-6.4.) gibt es für Kinder von 6 – 9 Jahren ein buntes Angebot aus Spielen, Ostereier suchen, Basteln und Bauen. In der zweiten Woche (12.-14.4.) können Kinder von 9 – 14 Jahren an einem HipHop und Breakdance-Workshop teilnehmen.