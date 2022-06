„Sculptural Light“ ist eine 1,80 mal 7,42 Meter messenden Bodenarbeit aus massiv gegossenen Eisensträngen, 14 Barren aus purem Eisen, die in Raumrichtung eine Passage bilden, sowie drei großformatigen Wandarbeiten an der Ostwand und in der Taufkapelle. Damit markiert er den Raum auf beeindruckende Weise und fängt gleichzeitig spürbar sein Licht ein. Bis 21.8. Mi-So 12-18h.