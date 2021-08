Jazz. Unter den Komponisten, die die „goldenen Jahre“ des Broadways in New York prägten, finden sich viele mit jüdischen Wurzeln: George Gershwin, Irving Berlin, Jerome Kern, Kurt Weill. Zahlreiche Songs aus ihren Bühnenproduktionen leben bis heute als Jazz Standards fort und werden von jeder Generation neu interpretiert. So auch heute vom Saxofonisten Heiner Wiberny und Keyboarder Johannes Quack.