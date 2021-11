Der Erfolg gibt dem Konzept Recht: Die Silent Ice Disco ist bei Jung und Alte beliebt und geht nun in die zweite Runde. An zwei Abenden können die Eisläufer*innen mit guter Musik auf den Ohren über die spektakuläre Eisbahn gleiten. DJ Mini von Soundshine legt tanzbare Musik auf und begeistert damit garantiert alle Zuhörer*innen auf dem Eis. 100 hochwertige Kopfhörer warten im Drive In auf ihren unterhaltenden Einsatz. Silent Discos erfreuen sich in der ganzen Welt wachsender Beliebtheit – New York, Paris und eben auch in Heinzels Wintermärchen. Die umtriebigen kleinen Wichte sind immer am Puls der Zeit. Ohren auf und Kopfhörer drauf, das wird ein Spaß!