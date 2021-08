Spiritual India – Heilige Orte, Traditionen & Rituale

Wertvolle Jahre verbringt Tolis Fragoudis damit, als Manager für große Konzerne zu arbeiten – wirtschaftlich zwar erfolgreich, tief drinnen aber kreuzunglücklich. Bis der Schweizer mit griechischen Wurzeln den Mut aufbringt von der Karriereleiter zu springen und zu reisen, um seine wahre Berufung zu entdecken. Welches Land wäre für diese Sinnsuche wohl geeigneter als Indien, in dem die krassesten Gegensätze ungebremst aufeinanderprallen und eine Jahrtausende alte spirituelle und philosophische Tradition bis heute überlebt hat? Er besucht die heiligsten Orte, nimmt an Hindu-Ritualen teil, meditiert bei Sadhus und betet mit Muslimen. In der gewaltigen Bergwelt des Himalaya spürt er den Atem der Natur und die unendliche Kraft des Kosmos. All das hat er mit der Kamera eingefangen und in einen optisch spektakulären, aber tatsächlich tiefgründigen Film-Vortrag verwandelt, der die Herzen seines Publikums beflügelt und beweist: Der heutige Markenbotschafter von Sony und Asus hat in Indien tatsächlich seine Bestimmung gefunden: Das Filme machen!