Sprachereignis Bibel: Soiree zum 75. Jubiläum des Robert Grosche-Kreises

Im Januar 1946 gründen der katholische Stadtdechant Grosche und der evangelische Superintendent Encke in Köln den ersten ökumenischen Gesprächskreis. Damals stand das paulinische „Wort der Versöhnung“ (2. Kor 5,17) im Zentrum, den Kölner „Grosche-Kreis“ gibt es bis heute. Lyrikerin Nora Gomringer und Bibelwissenschaftler Egbert Ballhorn lesen an diesem Abend Texte aus der Bibel, die sie bleibend faszinieren und sprechen über mögliche Transformationen, wenn diese Worte in das eigene Leben treten. Eine Veranstaltung der Melanchthon-Akademie in Kooperation mit dem Katholischen Stadtdekanat Köln, der Karl Rahner-Akademie und dem Katholischen Bildungswerk Köln.

Eintritt frei, Anmeldung erforderlich