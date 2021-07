Stolpersteine erzählen Geschichten: Lindenthal

Das künstlerische Projekt Stolpersteine von Gunter Demnig nahm in Köln seinen Anfang und heute verlegt der Künstler weltweit Stolpersteine als Teil einer Erinnerungskultur, in der der einzelne Mensch und seine Geschichte im Mittelpunkt stehen. Welche Bedeutung haben sie für uns und die deutsche Erinnerungskultur? Im Rahmen von „Urlaub in Köln“.

12€