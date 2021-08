Nach dem Release ihres neusten Studioalbum „Version Of The Truth“ im September 2020 wollten die Progrocker mit ihrem Werk auf Tour gehen. Doch, wie so viele andere, wurden auch The Pineapple Thief von der Pandemie ausgebremst. Im Oktober 2021 und März 2022 kann die Tour nun endlich nachgeholt werden.

36€