Die Parallelausstellung „The Pond at Upton Pyne“ stellt die narrative Serie des Künstlers Jem Southam vor, die zwischen 1996 und 2002 entstand. Sie zeigt die zyklische Veränderung eines Teiches und seiner Umgebung in Upton Pyne, Devon, England. Das Gelände erfuhr in dieser Zeit mehrere Umgestaltungen, geleitet von den Visionen wechselnder Besitzer. Bis 7.7. Do-Di 14-19h, 6,50/4€