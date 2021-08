Kann man sich ohne Sprache verständigen? Ja, ganz sicher! Und wie gut das geht, zeigt das Theatre Fragile in ihren amüsanten Stücken. In der Inszenierung AHOI! treffen drei Menschen aus verschiedenen Generationen an einer Bushaltestelle aufeinander. Man könnte sie Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nennen. Und sie haben ein gemeinsames Problem: Es kommt kein Bus. AHOI! ist eine poetische Erzählung, die zärtlich die Komik der einzelnen Charaktere in Szene setzt und eignet sich für die ganze Familie.