Thorsten Havener - Gedankenleser

Thorsten Havener live mit seinem brandneuen Programm „Gedankenleser“.Geheimnisvoll. Verblüffend. Mitreißend.Seit über 20 Jahren verblüfft Thorsten Havener mit seinen mentalen Fähigkeiten seine Zuschauer im TV und auf den Bühnen dieser Welt. Hunderttausende verfolgten bereits weltweit staunend sein Schaffen und blieben rätselnd zurück.In „Gedankenleser“ zeigt Thorsten Havener die Essenz seines Wissens und seiner Erfahrungen der letzten beiden Dekaden. Der Abend ist ein einzigartiges Erlebnis – mysteriös, rätselhaft, unfassbar und zugleich sehr unterhaltsam. Es ist ein Abend, der nicht nur für die Zuschauer gemacht ist, sondern sie vor allem auch miteinbezieht – denn es geht um ihre Gedanken, Emotionen und Entscheidungen. Charmant zeigt Thorsten Havener ihnen eine Welt, in der mehr möglich ist, als sie denken. Diese Reise führt seine Gäste tief in ihr Innerstes, zu ihrer Intuition und an den Rand ihrer Vorstellungskraft. So erlangen sie völlig neue Einblicke in die Kraft ihrer Gedanken und deren Auswirkung auf ihre Wirklichkeit.Die Presse zeigt sich begeistert:„Thorsten Havener ist eine Sensation.“ (Süddeutsche Zeitung)„Unheimlich – Thorsten Havener guckt in die Gehirne fremder Menschen.“ (Bild)„Unterhaltsam, verblüffend und informativ.“ (Offenbach-Post)„Gedankenleser Thorsten Havener verblüfft Publikum.“ (Badische Neue Nachrichten)