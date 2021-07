Vibes feiert die Begegnung in Präsenz und spielt mit Aspekten der zwischenmenschlichen Verständigung – mit ausdrucksstarkem Tanz. Die Wellenlänge, die sinnliche Information, der Funke, der knisternd überspringt, die Stimmung und das Unausgesprochene sind der Stoff, aus dem die Performance schöpft. Fünf Tänzer*innen formulieren Dialoge tänzerisch – ohne die Worte auszusprechen. Sie vertanzen die unausgesprochenen Worte mit einer eigens dafür geschaffenen Körpersprache. Ihre „Gespräche“ verwickeln das Publikum in den Reiz der physischen Gegenwart, in die Energie und Schwingung des Moments. Die Freiheit der Interpretation und die Tücken der zwischenmenschlichen Kommunikation führen zu einem spannungsvollen Austausch.