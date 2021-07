Schon in der Römerzeit war sie die schnelle Verbindung nach Süden: die Severinstraße war die „cardo maximus“, die Hauptstraße mitten in einem der 86 Kölner Stadtteile, dem Vringsveedel. Links und rechts der Vringsstrooss – das römische Begräbnisviertel mit einer wunderschönen romanischen Kirche, St. Severin, für Heinrich Böll der Südstadtdom. Von der Fott von St. Severin über die Elendskirche – eine der wenigen Barockkirchen Kölns – bis zum Narrenschiff zu Ehren von Karl Berbuer: ein Blick in die vergangenen 2000 Jahre mit Geschichten und Geschichtlichem, Anekdötchen und einmaligen Funden. Im Rahmen von „Urlaub in Köln“

12€