Kathrin Röggla lädt erneut zu einem spannenden Gespräch (und einem Gläschen Wein) in das Restaurant Offenbach am CARLsGARTEN ein. Hier spricht die Schriftstellerin regelmäßig mit unterschiedlichen Akteur*innen der Zivilgesellschaft, der Wissenschaft und der Kunst über Fragen des Handelns in einer Zeit, die das Handeln als unmöglich postuliert..