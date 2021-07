Westwind Festival: Postkoloniale Stadtführung - mit Decolonize Cologne

Decolonize Cologne ist ein Zusammenschluss der Kölner Historikerinnen Azziza B. Malanda, Bebero Lehmann und Merle Bode. In Köln bieten sie kolonialkritische Stadtteilführungen an, um im öffentlichen Raum über die deutsche Kolonialvergangenheit und deren Kontinuitäten in unserer Gesellschaft und in unseren Köpfen zu sprechen.

Ihr kritischer Ansatz möchte die hegemoniale deutsche Geschichtsschreibung beleuchten: Aus welcher Perspektive wird Geschichte erzählt, wessen Stimmen werden gehört und welche nicht, an was und wen wird erinnert? Dabei nehmen sie einen Perspektivwechsel vor und rücken Geschichte(n) von anti-kolonialem Widerstand, die Perspektiven Schwarzer und People of Color sowie Schwarzen, weißen Frauen: und Women of Color als Akteurinnen in den Vordergrund. Dabei geht es nicht nur um gesellschaftliche Strukturen, die wirtschaftlich, politisch, kulturell wirken, sondern auch um uns selbst: Welche Geschichten und Verbindungen haben wir zu Kolonialismus, mit welchen Bildern/Ideen sind wir aufgewachsen, welche Rollen haben unsere Familien gespielt?