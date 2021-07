Biografien erhalten manchmal plötzliche Brüche, in denen das Leben eine neue Richtung bekommt. Geschieht das im Kontext von Krieg, Flucht und Vertreibung, ergibt sich ein politisches Potential. Turning Points zeichnet Wendepunkte in den Biografien junger MigrantIinnen nach und macht sie in einem Reenactment erfahrbar. Die BesucherIinnen nehmen aktiv an der Performance teil und werden zugleich ZeugIinnen einer sehr persönlichen Geschichtsschreibung.