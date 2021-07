Westwind Festival: Welches Recht für wen?

Das Recht auf Teilhabe für Kinder und Jugendliche an Kunst ist in der UN-Kinderrechtskonvention insbesondere in den Artikeln 13 und 31 festgeschrieben. Ein solches Recht, von dem sich eine Verpflichtung der öffentlichen Träger zur Unterhaltung und fairen Ausstattung der Kultur-ProduzentInnen für Junges Publikum ableiten ließe, war weder in dem kürzlich diskutierten Gesetzentwurf zur Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz vorgesehen, noch findet sich dazu anderweitig eine gesetzliche Formulierung.

Ein kulturpolitisches Podiumsgespräch mit Isabel Pfeiffer-Poensgen, Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, Frau Prof. Dr. Norma Köhler und weitere Gäste zum Thema Grundrecht auf kulturelle Teilhabe von Kindheit an.