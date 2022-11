Das Team rund um den CARLsGARTEN am Schauspiel Köln lädt unter dem Motto „ZUHÖREN - SAMMELN - LOSLASSEN“ alle HelferInnen zum letzten Gartentag des Jahres ein: Zusammen wird der Garten „winterfest“ gemacht, Saatgut wird eingeholt, eingetütet und ausgetauscht. Musikalisch begleiten ukrainische MusikerInnen unter der Leitung von Simon Ellinghofen, unterstützt von Blau-Gelbes Kreuz e. V., den Tag und die Frida Bar im Garten kredenzt an diesem Totensonntag mexikanisches Essen und Drinks, in Kooperation mit der Cosita Bonita. Alle sind herzlich eingeladen mitzuhelfen. Um Anmeldung unter garten@buehnenkoeln.de und Spende vor Ort wird gebeten.