„Bauern- und Handwerkermarkt“ im Zoo

Am kommenden Sonntag, 5. Mai, ist „Bauern- und Handwerkermarkt“ im Kölner Zoo. Der Aktionstag steigt zum sechsten Mal. Rund um den Clemenshof begrüßen dann nicht nur Tiere, sondern auch Kölner Wochenmarkthändler die Gäste – von Obst- und Gemüseanbietern über Blumen- und Kräuterhändler bis zum Käsespezialisten (Waren teilweise Bio-Herkunft). Wer direkt probieren will, ist bei Knödel- und Reibekuchenstand willkommen.

Hinzukommen Handwerker-Stände, an denen Spinnerin, Schuhputzer und Seifenhersteller ihr Handwerk zeigen und Waren anbieten. Wer sich für naturnahe Kunst begeistert, kann dem „Waldmaler" Wolfgang Schieffer über die Schulter schauen, der Totholz für einen guten Zweck bemalt. Auch biologisches Wissen wird vermittelt – die Zoopädagogik hat sich spannende Extras einfallen lassen. Für Kinder gibt es Infostände zu bedrohten Haustierrassen sowie Spiel-und Bastelstationen, an denen viel ausprobiert werden kann – von „Melkenüben“ bis Wollefilzen. Außerdem kommt ein Schafscherer und verpasst den Moorschnucken auf dem Clemenshof den Frühlingsschnitt.

Wie kommt die Marmelade ins Glas, welches Gemüse stammt aus der Region und was benötigt man für rheinische Rievkooche. Diese und viele weitere Fragen werden bei den mehrmals am Tag stattfindenden Kinder-Kochkursen beantwortet. Natürlich wird auch gekocht und gegessen. Kostenlose Anmeldungen direkt am Kochstand.

Auf einen Blick:

• Der Bauernhoftag findet am 5. Mai 2024 von 9 bis 18 Uhr statt.

• Es gilt der reguläre Zooeintrittspreis.

• Tipp: Der Einkauf kann während des Aufenthalts im Zoo in Stofftaschen kühl bei den Mitarbeiterinnen des Wochenmarktes abgestellt werden – und vor dem Verlassen des Zoos entspannt wieder abgeholt werden.

• Die Veranstaltung wird gemeinsam vom Kölner Zoo und der Marktverwaltung der Stadt Köln durchgeführt.

Zoo-Tickets unter www.koelnerzoo.de online kaufen und viele Vorteile sichern:

• Kein Anstehen an der Kasse

• Freie Hin- und Rückfahrt im VRS-Netz bei gleichem Eintrittspreis

• Kein Ausdruck auf Papier

