Den Sommer genießen

Palmen am Sandstrand, Eintauchen in die Lagune, erfrischende Cocktails an der Poolbar oder Relaxen am Paradise Beach – das alles ist nur eine halbe Stunde von Köln entfernt. Sowohl der große Thermenstrand, das Palmenparadies als auch die Vitaltherme & Sauna freuen sich auf die BesucherInnen. Vor allem während der Sommermonate ist das Spiel von Wärme und Wasser, die Sommer-Sauna mit und die Erlebnisdusche sehr belebend.

Thermen-BesucherInnen können entspannt dem Plätschern der Wasserfontäne lauschen, während sie den feinen Sand unter den Füßen spüren. Der Wind in den Palmenblättern lässt wahres Südseefeeling aufkommen. Hier warten Entspannung und kühle Drinks an der Beachbar auf die Gäste. Die Therme Euskirchen bietet die optimalen Voraussetzungen, neue Energie, Kraft und Frische zu tanken. Um den Gästen ihren Aufenthalt so sicher wie möglich zu gestalten, wurden die ohnehin schon umfangreichen Hygienemaßnahmen noch weiter angepasst. Sollten dennoch Fragen oder Unsicherheiten auftauchen, werden die BesucherInnen vor Ort vom Team der Therme Euskirchen jederzeit umfassend informiert.

Weitere Infos und Buchung unter: www.badewelt-euskirchen.de

